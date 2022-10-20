Şehzadeler'in yeşil alanlarında hummalı çalışma

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki yeşil alanlarda titiz bir bakım çalışması uyguluyor.

Şehzadeler Belediyesi, yeşili koruyarak artırmak ve geleceğe daha güzel bir şehir bırakmak adına çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Belediyenin uyguladığı titiz bakımla pırıl pırıl olan parklar ve bahçeler, yediden yetmişe tüm vatandaşları güzel havaların tadını çıkarmaya çağırıyor. Çevreyi korumak ve yarınlara daha yeşil bir dünya bırakmak için çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında yeşil alan düzenleme bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çevremizi, ancak hep birlikte gereken özeni gösterirsek koruyabiliriz. Unutmayalım; en güzel temizlik, kirletmemektir. Parklarımızı, bahçelerimizi kirletmezsek, buralardaki ekipmanlara zarar vermezsek, yeşili korursak, hep birlikte çok güzel bir çevreye sahip oluruz.” şeklinde konuştu.