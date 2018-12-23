Şehzadeler'in 'Yiğitbaşı Veli'yi Anlama' konferansı yoğun ilgi gördü

Anma ve Anlama' konferansı yoğun ilgi gördü. Konferansa konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Necdet Tosun ve Doç. Dr. Ali Namlı, hayatından örnekler vererek Yiğitbaşı Veli'yi anlattı.

Şehzadeler Belediyesi, Yiğitbaşı Vakfı ile birlikte Manisa'nın manevi mimarlarından olan ‘Yiğitbaşı Veli Hz. Anma ve Anlama' konulu konferans düzenledi. Tarihi Bedesten Nikah Salonunda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyeleri Prof. Dr. Necdet Tosun ve Doç. Dr. Ali Namlı, Yiğitbaşı Veli'den günümüze tasavvuf nedir, ne değildir? ve Yiğitbaşı Veli ve tasavvufta insan eğitimi konularında konferans verdi. Düzenlenen konferansa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yiğitbaşı Veli Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkan Vekili Mustafa Çimbil, Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, Gençlik Kolları Başkanı Taha Okan Taniş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an tilaveti ile başlayan konferans öncesinde bir konuşma yapan Yiğitbaşı Veli Vakfı Başkanı Sefer Yıldız, “Yiğitbaşı Vakfı, olarak 1977 yılında kurulmuş ve bünyemizde birçok faaliyeti yapıyoruz. Vakıf olarak Yiğitbaşı Veli'nin kabrinin bulunduğu alanda vakfımıza ait bir binanın yapılması için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada projelerimiz onay almış durumda. Yakın zamanda ihalesi yapılıp çalışmalar başlayacak. Tüm çalışmalar tamamlandığında güzel bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız.” dedi.

Yiğitbaşı Veli'nin kabrinin bulunduğu alan ve çevresine yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa'ya ve Yiğitbaşı Veli'ye yakışır bir alan olacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Yiğitbaşı Veli hazretlerinin kabrinin bulunduğu alanda başlattığımız çalışmayla birlikte, Manisa'ya yakışır bir yer olması için kollarımızı sıvadık. Bir çok engeller vardı. Yiğitbaşı Veli'nin meftun bulunduğu alanın yanında ki Cami imar planında bir ibadet alanı olarak gözükmüyordu. Bu alanda bir çalışma yapmak çok zordu. Ancak yoğun bir çalışmanın neticesinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve ilgili kurumları da ikna ederek alan ile ilgili imar planlarımızı tamamladık. Caminin yan tarafından bulunan parseli Şehzadeler Belediyesi olarak kamulaştırdık. Bu alanla ilgilide proje çalışmalarımızı tamamladık. Çok şükür bu gün Vakıflar Bölge Müdürlüğü Camiinin restoresi ve Yiğitbaşı Veli'nin kabrinin bulunduğu alanın düzenlenmesi için ihalesine hazır duruma geldi. Son olarak geçtiğimiz Cuma günü bizzat Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda yapılan bir toplantıya katılarak, kamulaştırdığımız alanda bir bay ve bayan abdesthane bölümü yapılması için gerekli izinleri de aldık. Mescit bölümündeki çalışmaların büyük bölümü tamamladıktan sonra Şehzadeler Belediyesi olarak bizde yan tarafta bize ait olan iki tane parselde hazırladığınız projelerin ihalesini yapacağız. Tüm çalışmalar tamamlandığında güzel bir eseri Manisamıza kazandırmış olacağız. İstanbul için Eyüp Sultan neyi ifade ediyorsa, Manisa içinde Yiğitbaşı Veli onu ifade ediyor. Bugün kü bu güzel programımıza katılımlarınız nedeni ile hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yiğitbaşı Veli'yi tanıdıkça Manisa'yı daha çok sevdiğini ifade eden Manisa Valisi Ahmet Deniz ise şunları söyledi: “Bizler bir cihan imparatorluğunun üzerine kurulmuş bir cumhuriyetin vatandaşlarıyız. Bu cihan imparatorluğunun sadece at sırtında kılıç tutarak kurmadık. Asıl temeline mimarlarımız var, onların kıymetini bilmemiz lazım. Mevlana, Yunusemre, Hacı Bektaş-ı Veli ve Manisamız için önemli olan Yiğitbaşı Veli gibi gönül mimarlarımız var. Bu mimarlarımızı gençlerimize anlatmamız lazım. Maalesef imparatorluğumuzun son yıllarından uzak kaldık. Belki de uzak tutulduk. Temellerinden koparılmaya çalışıldık. Çünkü onlarda biliyorlar ki bu millet temellerinden koparılırsa perişan olurlar. Eğer ki bu milleti temellerinden koparamazsanız asla ve asla bu devleti ve milleti yıkamazsınız. Şükürler olsun ki son 15 yıldır, ecdat yadigarı olan tarihimize ve gönül mimarlarımıza sahip çıkmaya başladık. Bende Manisa'ya geldikten sonra Yiğitbaşı Veli Hazretlerini tanıdım tanıdıkça da Manisa'yı daha da sevdim. Bugün de inşallah değerli hocalarımızın anlatımıyla onu daha yakından tanıma imkanımız olacak.”

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Necdet Tosun ‘Yiğitbaşı Veli'den günümüze tasavvuf nedir, ne değildir? Konusunda konferans verirken, Doç. Dr. Ali Namlı da ‘Yiğitbaşı Veli ve tasavvufta insan eğitimi konularını anlattı. Konferansın sonunda protokol üyeleri sahneye çıkarak konuşmacılara mesir macunu ve çeşitli hediyeler takdim etti.