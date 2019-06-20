Şehzadeli kadınlar spora başlıyor

Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde yaz sezonu için kurs kayıtları başlıyor. Yaz döneminde step, fitness, aerobik ve pilates yapmak isteyen kadınlar, 24 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde kayıt yaptırabilecek.

Şehzadeler Belediyesi'nin yaz dönemi kurslarına bir yenisi daha eklendi. Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'nde yaz sezonu için kurs kayıtları başlıyor. Yaz döneminde formda kalmak ve form tutmak isteyen kadınlar step, fitness, aerobik ve pilates dallarında açılacak kurslara 24 Haziran- 8 Temmuz tarihlerinde kayıt yaptırabilecek. 1 Temmuz'da eğitmenler eşliğinde başlayacak kurslar hafta içi her gün 09.00-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler 2. Anafartalar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki Şehzadeler Belediyesi Kadın Spor Merkezi'ne başvurabilecek veya 0236 250 1150 nolu telefonla bilgi alabilecek.