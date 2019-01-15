Sel basan mahallede cadde ve sokaklar temizleniyor

Yunusemre Belediyesi aşırı yağışlar sonrası mahallelerde biriken çamur ve çöpleri temizliyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında Akmescit ve Spil mahallelerinde suların getirdiği çamur ve milleri kamyonet, çöp taksi, greyder ve iş makineleri ile temizliyor. Çalışmayla su taşkınlarının neden olduğu izler silinirken; vatandaşlar çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.