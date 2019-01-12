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Sel suları köprüyü aştı, görenler hatıra fotoğrafı çekildi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Çaybaşı Deresi taşarak köprünün üzerine çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Çaybaşı Deresi taşarak köprünün üzerine çıktı. Derenin yanında bulunan kafedeki vatandaşlar da taşan sularla hatıra fotoğrafı çekildi.


Manisa'da 3 gündür aralıksız yağan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde su baskınlarının yaşandığı Manisa'da Şehzadeler ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Suyolu Sokak üzerinde bulunan Çaybaşı Deresi de taştı. Spil Dağı'ndan gelen dere suları köprünün üzerine çıkarken adeta bir çağlayan görüntüsü oluşturdu. Köprünün etrafındaki tahta çitlerin kırılmasına sebep olan köprünün etrafında polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Çaybaşı Deresinin hemen yanında bulunan tarihi Kırkahvesinde oturan vatandaşlar da çağlayan görünümündeki su taşkınıyla hatıra fotoğrafı çekildi.

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