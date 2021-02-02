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Sel sularında mahsur kalan anne ve oğlunu itfaiye kurtardı

Manisa’da etkili olan sağanak yağıştan dolayı Kırkağaç ilçesinde etrafı suyla kaplanan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağıştan dolayı Kırkağaç ilçesinde etrafı suyla kaplanan evlerinde mahsur kalan anne ve oğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Manisa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kuvvetli sağanak yağışta 96 kilogramla metrekareye en fazla yağışın düştüğü Kırkağaç ilçesinde anne ve oğlu sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kaldıŞair Eşref Mahallesi MASKİ Su Arıtma Deposu Mevkiindeki evlerinde mahsur kalan anne Mesude Ataker ve oğlu Hasan Erim Ataker Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir itfaiye erinin çocuğu kucağına aldığı diğerinin de anneyi kolundan tutarak götürdüğü o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Evlerinden alınan anne ve oğlu güvenliye bölgeye çıkarıldı.

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