İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

SELDER eski başkanlarını unutmadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kısa adı SELDER olan Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi geçmiş dönem başkanlarını plaketle onurlandırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kısa adı SELDER olan Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yönetimi geçmiş dönem başkanlarını plaketle onurlandırdı.


Mustafa Bozdoğan Başkanlığı'ndaki Salihli Selendililer Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısında bir araya geldi. Gümüş Kafe'de gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan dernek başkanı Bozdoğan, amaçlarının Selendili hemşehrileri arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması olduğunu söyledi. Bozdoğan, kahvaltıya katılan dernek geçmiş dönem başkanları ve üyelerine teşekkür etti.


Düzenlenen kahvaltıda derneğin geçmiş dönem başkanları Mustafa Demir, Bilal Ustacı, Sedat Günay, Abidin Özcan, İrfan Demir, Mehmet Karakaş ve İrfan Akarsu'ya derneğe vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi.


Program yapılan kahvaltı ile son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.