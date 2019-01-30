Selendi Belediye, namağlup lideri devirdi

Manisa 1.
Amatör küme B Grubu'nda Selendi Belediye Spor Selendi, Üç Eylül Şehir Stadı'nda ağırladığı lider Killik Spor'u 5-4 mağlup etti.
Stat: Selendi Üç Eylül
Hakemler: Y.Emre Çiftçi, M.Hakan Efe, Çiğdem Fırat
Selendi Belediye Spor: Batuhan, Arif, Emre, Selçuk, Orkun, Erdem (Eren dk. 75, Süleyman dk. 90 ?), Erdal, Alihan, Ömer, Halil Ergin, Mert
Killik Spor: Hüseyin, Yusuf, Erdal, Ersin, Mustafa (Hakan dk. 46), Veysel, Ferhat, Elçin, Engin, Enes, Erencan
Goller: Mert (dk. 15, 35 ve 40), Erdal dk. 80), Batuhan (dk. 90) (Selendi Belediye Spor). Elçin (dk. 20), Engin (dk. 50, 60 ve 70) (Killik Spor)
Sarı kartlar: Mert Selendi, Emrecan, Ferhat (Killik Spor)