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Selendi Belediyespor Play-Off yolunda yara aldı

Manisa 1.

Amatör küme B grubunda Selendi Belediyespor kendi sahasında karşılaştığı Kapancıspor ile 1-1 berabere kalarak Play-Off yolunda yara aldı.


Selendi Üç Eylül Şehir Stadında oynanan Kemal Namlı, Çiğdem Fırat ve Muhammet Solhan hakem üçlüsünün yönettiği müsabakanın gollerini Selendi Belediyespor adına Asım, Kapancıspor adına ise Rıdvan kaydetti. Güneşli bir havada oynanan müsabakanın 5. dakikasında Asım ile 1-0 öne geçerek ilk yarıyı önde kapayan Selendi Belediyespor maçın 75. dakikasında rakip takımdan Rıdvan'ın golüne engel olamayınca sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak play-off yolunda yara aldı.


Maçın ardından Selendi Belediyesporlu futbolcular ve teknik heyet penaltıları verilmediği gerekçesiyle maçın hakemine tepki gösterdi. Karşılaşmayı Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar ile çok sayıda taraftar da izledi.


Selendi Belediyespor aldığı beraberlikle puanını 21'e yükseltirken gelecek hafta deplasmanda Emirspor ile karşılaşacak.



Stat: Selendi Üç Eylül


Hakemler: Kemal Namlı, Çiğdem Fırat, Muhammet Solhan.


Selendi Belediyespor: Batuhan, Ercan, Deniz Emre, Halil Karagöz, Erdal, Halil Ergin, Mert (dk. 85 Gürcan), Asım, Süleyman (dk 55 Serdar), Arif


Kapancıspor: Recep, Umut, Ömer, Bekir (dk 65 Rıdvan Kılıçarslan), Melih (dk 80 Mehmet), Gökhan , Eray, Latif, Mehmet Can, Rıdvan Gürlek, Ufuk


Goller: Dk. 5 Asım (Selendi Belediyespor), Dk. 75 Rıdvan Kılıçarslan (Kapancıspor)


Sarı Kartlar: Erdal, Serdar, Halil Ergin (Selendi Belediyespor), Eray, Mehmet (Kapancıspor)

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