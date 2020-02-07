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Selendi beyaza büründü

Manisa’nın Selendi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü.


Manisa'nın Selendi ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. İlçe merkezine düşen yılın ilk kar yağışı özellikle çocukları sevindirdi. Beyaza bürünen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Gün boyu devam etmesi beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde daha etkili olurken ilçe merkezinde yaklaşık 15 santimi buldu.

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