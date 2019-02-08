Selendi Devlet Hastanesine dahiliye uzmanı atandı

Manisa'nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesine atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Alper Uysal görevine başladı.

84.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Manisa'nın Selendi ilçesine atanan Dahiliye Uzmanı Dr. Alper Uysal, bugün ilk mesaisini yaptı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan, Ege Üniversitesinde uzmanlığını tamamlayan 1989 İzmir doğumlu Alper Uysal,

Selendi'ye atanmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İlk görev yerim burası. İnşallah hafta içi her gün burada olacağım. Elimizden geldiğince gelen hastaları burada imkanlar dahilinde tedavi etmeye çalışacağız. Selendi halkı sağ olsun beni çok samimi karşıladı. Biz de onların samimiyeti karşısında samimi olacağız" dedi.