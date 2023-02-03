Selendi güne karla uyandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde vatandaşlar yeni güne kar sürprizi ile uyandı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ilçe ve çevresinde 2 gün daha etkili olması bekleniyor.

Türkiye'de ve Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan soğuk hava, yerini bu sabah kar yağışına bıraktı. Kurak geçen yaz sezonunun ardından uzun süredir beklenen kar yağışı, sabah saatlerinde başladı. Yeni güne uyanan vatandaşlar, yerlerin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Selendi güne karla uyanırken, yollar ile arabalar ve evlerin çatıları karla kaplandı. İlçede kar yağışının 2 gün daha devam etmesi bekleniyor.