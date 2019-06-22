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Selendi Kaymakamı Atak halk toplantısı yaptı

Manisa’nın Selendi Kaymakamı Can Atak, Dumanlar Mahallesinde halk toplantısı düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Can Atak, Dumanlar Mahallesinde halk toplantısı düzenleyerek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi.


Her ay farklı bir mahallede gerçekleştirilen halkla buluşma toplantıları kapsamında Haziran ayı toplantısı ilçeye bağlı Dumanlar Mahallesinde Kaymakam Can Atak başkanlığında yapıldı. Toplantıya katılan vatandaşlar söz alarak Kaymakam Can Atak'a taleplerini bildirdi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda kurum müdürleri tarafından bilgi verildi. Kaymakam Atak, Dumanlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Yüksel ve toplantıya katılarak görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

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