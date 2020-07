Selendi Kaymakamı Atak, ilçeye veda etti

Selendi İlçe Kaymakamlığı görevinden Sivas'a bağlı Gölova Kaymakamlığı görevine atanan Can Atak, Selendi'ye veda etti.

2018 ekim ayında atanarak göreve başlayan Selendi Kaymakamı Can Atak son yapılan kararname ile Sivas Gölova Kaymakamlığına atandı. Göreve başladıktan sonra çalışmaları ve samimiyeti ile ilçe halkının takdirini toplayan 30 yaşındaki Kaymakam Can Atak, hükümet konağı önünde vedalaşarak ilçeden ayrıldı. Veda konuşması yapan Kaymakam Can Atak, "Asil olarak ilk görev yerim Manisa'nın en mütevazi şirin ilçesi Selendi oldu. Burada çalışmaktan son derece memnun kaldım tüm kurumlarla istişareli bir şekilde çalışmam oldu. Hepsine gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Atak'ı Selendi Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, daire müdürleri, kaymakamlık çalışanları, muhtarlar ile vatandaşlar yeni görev yerine uğurladılar.