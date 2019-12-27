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Selendi Kaymakamı Atak öğrencilerle kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından başlatılan Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) 2023 “Manisa Her Yerde Okuyor” projesi kapsamında Selendi Kaymakamı Can Atak, ilçedeki öğrencilerle birlikte kitap okudu.


Selendi Kaymakamı Can Atak, Manisa Valiliği tarafından hayata geçirilen MANEP 2023 kapsamında "Manisa Her Yerde Okuyor" projesine destek vererek öğrencilerle birlikte kitap okudu. Fatih Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Atak, kitap okuma etkinliği sonrasında öğrencilere gelecek hedeflerini sordu. Öğrencilerin sorularına cevap veren Atak, "Bizler de sizler gibi bu masa ve sıralardan buralara geldik. Onun için çok okumak çok bilgi sahibi olmak demektir. Sizler de çok çok kitap okuyun bilgi sahibi olun. Bu masa ve sıralardan geleceğin Türkiye'sine yön veren insanlar olun" dedi.


Kaymakam Can Atak son olarak Okul Müdürü Ahmet Kaçar ve öğretmenlerle görüşerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Kitap okuma etkinliğine Kaymakam Atak'ın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürleri Zakir Okulmuş ve Yüksel Kanyılmaz da katıldı.

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