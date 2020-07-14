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Selendi Kaymakamı Can Atak'ın yeni görev yeri Gölova

Manisa’nın Selendi Kaymakamı Can Atak, Kaymakamlar Kararnamesiyle Sivas’ın Gölova Kaymakamlığına atandı.

Manisa'nın Selendi Kaymakamı Can Atak, Kaymakamlar Kararnamesiyle Sivas'ın Gölova Kaymakamlığına atandı.


Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 24 Ekim 2018 tarihinden bu yana Selendi Kaymakamı olarak görev yapan Kaymakam Can Atak, Sivas Gölova İlçe Kaymakamlığına atandı. Resmi Gazetede yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile kura çekerek İlk görev yeri olarak 2018 yılında atandığı Selendi'de görev yapan Kaymakam Can Atak önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılarak yeni görev yerinde göreve başlayacak.

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