Selendi Kaymakamı okulları ziyaret etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle yüz yüze eğitime katılan öğrencileri ziyaret eden Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım okula başlayan öğrenciler ziyaret edip, okullarda denetim yaptı. 16 Mart 2020'den bu yana kapalı olan okullarda eğitimin aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlaması üzerine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım Selendi Atatürk İlkokulu ve Şehirlioğlu İlkokulunda öğrencileri ziyaret ederek, eğitim-öğretime başlayan okullarda korona virüs kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Kaymakam Ali Yıldırım, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına göre açılan okullarda öğretmenlere ve öğrencilere sağlıklı, başarılı bir yıl dileğinde bulunarak yeni öğrencilerin okul sevincine ortak oldu.