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Selendi Kaymakamı Yıldırım göreve başladı

Bir süre önce Selendi İlçe Kaymakamlığına atanan Ali Yıldırım görevine başladı.


Kaymakam Can Atak'ın Sivas Gölova'ya atanmasının ardından Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun vekalet ettiği Selendi Kaymakamlığı görevine kura sonucu asil olarak atanan Kaymakam Ali Yıldırım görevine Başladı.


Kaymakam Ali Yıldırım göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Kurada Selendi ilçesi çıktığında çok sevindim. İyi izlenimlerim oldu. Burada görev yapmaktan mutluluk duyacağım. Devlerimiz en iyi şekilde temsil edip, iyi hizmetler yapmaya çalışacağım. İlçemiz çok mütevazi bir ilçe. İnşallah giderken arkamızdan hoş bir seda bırakmak olacaktır." dedi.

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