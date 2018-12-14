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Selendi polisinden örnek davranış

Selendi İlçe Emniyet Amirliğinde görevli 2 polis memuru hükümet konağı önünde soğuk havada bekleyen yaşlı çifti polis aracıyla gideceği yere kadar götürerek örnek bir davranış sergiledi.


Sabah saatlerinde hükümet konağına gelen yaşlı çift hükümet konağı önünde beklemeye başladı. Soğuk havada bekleyen yaşlı çifti gören genç bir kız olay yerinden geçen emniyet amirliğinde devriye görevi yapan polis ekiplerine durumu anlatarak yardımcı olmalarını istedi. Devriye görevi yapan polis memurları Mustafa Ergün ve Fatih İzbudak olaya duyarsız kalmayarak yaşlı çifti ekip aracına alarak gidecekleri yere kadar götürerek örnek bir davranış sergiledi. Polislerin bu davranışı takdir toplarken vatandaşlar polisin sadece güvenlik değil sosyal sorumluklarını da yerine getirdiklerini belirtti.

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