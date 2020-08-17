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Selendi Polisinin duyarlılığı leyleğin hayatını kurtardı

Yolunu şaşırarak Manisa’nın Selendi ilçesine inen leyleği fark eden polisler bitkin haldeki leyleği besleyerek milli parklar yetkililerine teslim etti.

Yolunu şaşırarak Manisa'nın Selendi ilçesine inen leyleği fark eden polisler bitkin haldeki leyleği besleyerek milli parklar yetkililerine teslim etti.


Selendi ilçesinde devriye görevi yapan Selendi İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memurları dün gece Devlet Bahçeli Kent Meydanı yakınında bulunan kavşakta yerde leylek gördü. Nereden geldiği ve neden yere indiği belirlenemeyen leyleğe sahip çıkan polisler leyleği yakalayıp koruma altına aldı. Daha sonra Salihli ilçesinde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yetkililer Selendi'ye gelerek leyleği polislerden teslim aldı. Vatandaşların takdirini toplayan polislerin bu davranışı sırasında leylek Selendili vatandaşların, özellikle de çocukların ilgi odağı oldu


Selendi İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, "Arkadaşlarımız devriye gezerken meydanda yerde leylek görmüşler. Nereden ve neden yere indiğinin bilmiyoruz. Koruma altına aldık, karnını doyurduk. Ardından yetkilileri arayıp teslim ettik" dedi.


Bitkin haldeki leylek Doğu Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından koruma altına alınarak Salihli'ye götürülürken, leyleğin yapılacak kontrollerinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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