Selendi Seçim Müdürü Aysel Yılmaz göreve başladı

Hasan Hüseyin Keskin tarafından 1 yıldır vekâleten yürütülen Selendi İlçe Seçim Müdürlüğü görevine asaleten atanan Aysel Yılmaz Selendi'de görevine başladı. 1991 Ankara Keçiören doğumlu olan Aysel Yılmaz, ilkokul, ortaokul ve liseyi bu ilçede tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra Eylül 2018'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açılan sınavda başarılı olarak açıktan atamayla Selendi İlçe Seçim Müdürlüğü görevine atandı. Görevine başlayan Aysel Yılmaz, "İlk görev yerim olan Selendi de görev yapmaktan mutluyum" dedi.