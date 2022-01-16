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Selendi spora doydu

Manisa’nın Selendi ilçesinde “Sokaklar Bizim” basketbol ve “Evinin Sultanları” voleybol etkinlikleri heyecana sahne oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde “Sokaklar Bizim” basketbol ve “Evinin Sultanları” voleybol etkinlikleri heyecana sahne oldu.


Manisa'nın Selendi ilçesinde 'Sokaklar Bizim' ve 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında basketbol ve voleybol etkinliği düzenlendi.


Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporu toplumun her kesimine yaymak, ülkenin dört bir yanında sporun gelişimine katkı sağlamak, spor branşlarının bilinilirliğini artırmak, toplumu düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirerek spor kültürü oluşturmak, katılımcıların beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek ve spor aracılığı ile sosyal hayata katılımlarını artırma amacıyla gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Çortak Ömer Nimet Kahraman İlköğretim Kurumu bahçesinde basketbol ve voleybol etkinliği düzenlendi.

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