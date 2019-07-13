Selendi TSM'den yaz Kur'an kurslarında 'Sağlıklı nesiller' etkinliği

Manisa'nın Selendi ilçesindeki yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencilere yönelik İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından birçok konuda bilgilendirme yapıldı.

Selendi ilçesinde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki, kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki' konusunda, camilerde Kur'an kursu gören öğrencilere seminerler verildi.

Selendi Toplum Sağlığı personeli tarafından, yaz Kur'an kursları 'Sağlıklı nesiller' etkinliği kapsamında, 'Sağlıklı beslenme', 'Sağlıklı su tüketimi', 'Ağız ve diş sağlığı', 'Sağlıklı yaşam için hijyen kuralları' ve 'Sağlık okuryazarlığı' konularında eğitim veriyor. Camilerde kurs gören öğrencilere verdikleri eğitimin yanında öğrencilere ağız ve diş sağlığı kapsamında çeşitli hediyeler de veren sağlık personeli, öğrencilerin teknoloji bağımlılığından korunması için de bilgilendirmeler yaptı.