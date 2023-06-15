Selendi Türk Müziği Korosu ilk konserini verdi

Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması, Türkiye'nin her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi amacıyla başlatılan proje, diğer il ve ilçelerde olduğu gibi Manisa'nın Selendi ilçesinde de hayata geçti. Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Şef Harun Hardal yönetiminde doktor ve öğretmenlerden oluşan Türk Müziği Korosu, Celal Bayar Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve TRT İzmir Radyosu saz sanatçılarının eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi'nde sahne aldı. Selendi Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından verilen ve yoğun bir katılımın gerçekleştiği konserde, Türk müziğinin değişik makamlarından oluşan farklı eserleri seslendirildi. Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş'un da bir türkü ile eşlik ettiği gecede, Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.