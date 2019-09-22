Selendi YBO'da aşure hayrı

Okulda ayrıca aşurenin yanı sıra otlu bükme ve katmer de yapılıp öğrencilere ikramda bulunuldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulunda aşure etkinliği düzenlendi. Muharrem ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, bu nedenle okulda aşure etkinliği düzenlediklerini ve ayrıca otlu bükme ve katmer ile ayran ikramında da bulunduklarını dile getiren Okul Müdürü Nuri Demiray, Aşurenin sadece bir tatlıdan ibaret olmadığını ifade ederek, bu günde meydana gelen önemli hadiselerin de hatırlanması gerektiğine dikkat çekti. Demiray, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim, sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra örf ve adetleri de aşılamaya çalışıyoruz. Anadolu'nun her köşesinde Muharrem Ayı'nda geleneksel olarak yapılan ve dağıtılan aşureyi, bugün bizler de okulumuzda yaparak çocuklarımıza dağıtmak istedik. Muharrem Ayı acıların sonlandığı ve ağızların tatlandığı bir aydır. Bu ayda birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin arttırılması gerekiyor. Okul olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Aşure etkinliğinde emeği geçen başta öğretmen arkadaşlarımız, çalışanlarımız ve öğrenci velilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 200 kişilik hazırlanan aşure, otlu bükme ve katmer ile ayran öğrencilere, öğretmenlere ve misafirlere ikram edildi.