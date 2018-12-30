Selendi Ziraat Odası'nın delege seçimleri tamamlandı

Selendi'nin 57 mahallesinde muhtarlıkların gözetimi altında 08.00'da başlayıp 17.00'da sona eren oy verme işleminde 57 kişilik Selendi Ziraat Odası delege seçiminde seçilen delegeler şubat ayında yapılacak olan Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde oy kullanacak.

Yapılan seçimlerde Kabaklar Mahallesindeki oyların eşit çıkması sonucu seçime itiraz edildi. Yeniden yapılacak sayım sonrası oyların yine eşit çıkması halinde Kabaklar Mahallesi delegesinin kura yoluyla belirleneceği açıklandı.

Yapılan delege seçimlerini değerlendiren Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Huzur içerisinde delege seçimleri yapıldı. Delege adaylarım hemen hemen belirlendi ve şubat ayı içerisinde yapacağımız genel kurulumuzda da bu arkadaşlarımız oda meclisini belirleyip kendi aralarında başkanı seçecekler" dedi.

Selendi'nin merkez mahallelerinden Şerefiye Mahallesinden Yiğit Ertuğrul, Kurtuluş Mahallesinden İsmail Ekim, Karşıova Mahallesinden Kadir Dündar, Fatih Mahallesinden Şener Gürbüz, Yeni Cami Mahallesinden Yıldırım Şafak, Eski Cami Mahallesinden Emin Kasap, Zafer Mahallesinden Adem Kanyılmaz, Yıldız Mahallesinden Ramazan Yıldız, İnnice Mahallesinden Ramazan Ataşman, Bekirağalar Mahallesinden Mesut Çakmak, Hacıaliler Mahallesinden Himmet Kova Selendi Ziraat Odası delegesi olarak seçildi. Selendi Ziraat Odasının mevcut Başkanı Servet Akyıldız ise tekrar tek aday olarak girdiği Rahmanlar Mahallesinden delege olarak seçildi. Diğer mahallelerin delegelerinin ise yarın belli olacağı kaydedildi.