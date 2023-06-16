Selendi'de 2 bin 694 öğrenci karne aldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 bin 694 öğrenci karne aldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda 2 bin 694 öğrenci karne aldı. Okul öncesinde 377, ilkokul 686, ortaokulda 871, lisede 760 olmak üzere toplam 2 bin 694 öğrenci okullarında düzenlenen törenle karneleri aldı. İlçeye bağlı Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim İlkokulu'nda öğrenciler Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürü Celal Akıncı, okul idarecileri ve öğretmenlerin ellerinden karne ve belgelerini aldı.

Özellikle minik öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Okumuş, öğrencilerle sohbet ederek yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını istedi. Kaymakam Okumuş, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz ve bunun için en büyük sermayemiz sevgili öğrencilerimiz. Onların vatanını, milletini seven, ailelerine faydalı bireyler olmaları için çaba sarf ediyoruz, İnşallah onların gayretleriyle çalışmalarıyla gelecek nesillerde daha güzel bir ülke bırakmak istiyoruz." dedi.