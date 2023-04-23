Selendi'de 23 Nisan kutlamaları

Manisa'nın Selendi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman'ın çelenk sunumuyla başladı. Daha Cumhuriyet İlkokulu bahçesindeki kutlamalara geçildi. Burada İlçe Mili Eğitim Ahmet Ataşman, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Ataşman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve yüce milletimizin umudu, neşesi ve güvencesi sevgili çocuklar; bugün milli birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen milli iradenin temsil edildiği, TBMM'nin kuruluşu ile milli, çağdaş, laik, demokratik ve egemen yeni Türk devletinin doğuşunun 103'nci yıldönümüdür. Bugünü engin bir şevk ve heyecanla kutlamanın onur ve mutluluğu içindeyiz. 23 Nisan, Türk Milleti'nin emperyalist devletlerin her türlü baskı, zulüm ve işgaline karşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milli egemenliğimizin hakim kılındığı gündür. Milli varlığımızı yüceltme azim, karar ve heyecanını yüreğimizde duyduğumuz gündür" dedi.

Ataşman'ın konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirler okudu ve çeşitli müzikal gösteriler sundu. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.