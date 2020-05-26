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Selendi'de 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL ceza

Manisa’nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.


Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağdı. Selendi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlamaya uymayan 24 kişiden her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 75 bin 600 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

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