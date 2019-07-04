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Selendi'de 280 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa’nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 kök dişi Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirlerin üretimini yapan kişi ve ya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 280 kök dişi Hint keneviri ele geçirilirken, kenevirlerin üretimini yapan kişi ve ya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Manisa'nın Selendi ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Selendi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ilçedeki dağlık alanda izinsiz Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler tarafından kenevirlerin ekildiği bölgeye düzenlenen operasyonda toplam 280 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen kenevirler polis ekipleri tarafından tek tek söküldükten sonra, yakılarak imha edildi. Selendi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, Hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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