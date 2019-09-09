Selendi'de 3 bin 171 öğrenci ders başı yaptı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 3 bin 171 öğrenci ve 265 öğretmen ders başı yaptı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2 bin 77'si ilk ve orta okula, bin 94'ü de liselerde olmak üzere toplam 3 bin 174 öğrenci eğitim öğretim görecek. İlçedeki İlköğretim kademesinde 7 taşıma merkezi olurken 546 öğrenci de liselere taşınacak.

Selendi Kaymakamı Can Atak okulun ilk günü ilkokulları gezerek yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenler ve öğrenci velilerine hayırlı olsun dileklerini iletti. Kaymakam Atak, "2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, bu sene ilk defa okula başlayan öğrencilerimize ve aramıza yeni katılan tüm öğretmenlerimize başarılı ve verimli bir eğitim yılı geçirmelerini diliyorum." dedi.

Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ise şunları söyledi: "Eğitimin en vazgeçilmez hizmet olduğuna inanan ve her şeyin insanı sevmekle başladığının bilinciyle ve sorumluluk duygusu içinde neşe ve sevinç içinde beklediğimiz 2019-2020 eğitim öğretim yılına 3 bin 174 öğrenci, 264 öğretmen, 74 yardımcı hizmetli, 66 ilköğretim, 32 orta öğretim taşıma servisiyle 1 anaokulu, 7 müstakil ilkokul, 9 ortaokul, 5 lise ve 7 birleştirilmiş sınıflı ilkokulda heyecanlı bir şekilde başladık."