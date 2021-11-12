Selendi'de 300 adet fidan toprakla buluştu

Manisa'nın Selendi ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 300 adet fidan toprakla buluştu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve toplumda çevre konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 300 adet fidan toprakla buluşturuldu. Selendi Orman İşletme şefliği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Selendi ilçesi Çortak Mahallesi mesire alanına fidan dikildi. Selvi ve fıstık çamı fidanı dikimi gerçekleştiği programa Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Ecz. Nurullah Savaş, daire müdürleri, siyasi parti başkanları, oda başkanları, muhtarlar, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.