Selendi'de 5. Keşkek Günleri düzenlendi

Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen 5. Keşkek Festivalinde bir araya gelen vatandaşlar hasret giderdi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 5. Keşkek Festivali düzenlendi. Sabahın erken saatinde gözlemeli kahvaltıyla başlayan şenlik Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası keşkeklerin dövülmesiyle devam etti. Kıl çadırlarda dövülen keşkekler vatandaşlara ikram edilirken, yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle yöresel oyunlar sergilendi.

Organizasyonda konuşan Selendi Kurşunlu Anamaslı Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Topcan, "Anamaslı Yörükleri olarak günümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Keşkek şenliğimizin 5'ncisini yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Burada amacımız dışarıda olan Anamas yörüklerini bir araya getirmek, dostlarımızla beraber olmak, kaynaşmak. Bu şenliği gelecek kuşaklara aktarmak, gençlerimizin bir birlerini tanımalarını sağlamak diyerek, bundan sonra hedefimiz organizasyonları kurmuş olduğumuz dernek vasıtasıyla yapacağız, tamamen organizasyona dernek sahip olacak, bütün Kurşunlu köyü, komşu köyler, dernekler kamu kuruluşundaki kurum amirle keşkek günümüze katılıyor, 6. Keşkek günümüzü yapmak düşüncesiyle katılımcılara teşekkür ediyoruz ve iyi eğlenceler diliyoruz" dedi.

Akşama kadar canlı müzik eşliğinde yapılan keşkek gününe katılım yoğun oldu.