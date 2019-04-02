Selendi'de 57 muhtardan 37'si değişti

Manisa'nın Selendi ilçesinde yapılan muhtarlık seçimlerinde 57 muhtardan 20'si yerini korurken 37 muhtar ise değişti. İlçedeki en genç muhtar Mıdıklı Mahallesinin 28 yaşındaki muhtarı Mehmet Ali İnce olurken en yaşlı muhtarı ise 71 yaşındaki Karabeyler mahalle muhtarı Halil Bilek oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalle idareler seçimlerinde vatandaşlar mahalle muhtarlarını da seçti. Manisa'nın Selendi ilçesinde 57 mahalle muhtarından 20'si yeniden muhtar seçilirken 37 muhtarlıkta ise isimler değişti.

Yapılan seçimler sonrası Selendi ilçesinin en genç muhtarı Mıdıklı Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce oldu. 28 yaşında 1 çocuk babası olan Mehmet Ali İnce, 3 adayla girdiği yarışta 250 geçerli oyun 104'ünü alarak Selendi'nin en genç muhtarı seçildi. Muhtar İnce, "Mahalle halkıma teşekkür ediyorum. Onların bana verdiği bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğim. Sorumluluğumu biliyorum. Rabbim utandırmasın." dedi.

Selendi ilçesinde en yaşlı muhtar ise Karabeyler Mahalle Muhtarı Halil Bilek oldu. 2016 haziran ayında yapılan ara seçimde 1 oyla muhtar seçilen 5 çocuk babası 71 yaşındaki Halil Bilek, pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde rakibi karşısında 232 oy alarak hem yeniden muhtar seçildi hem de Selendi'nin en yaşlı muhtarı ünvanını aldı.