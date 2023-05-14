İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Selendi'de aç kalan kurtlar ağıldaki koyunları telef etti

Manisa’nın Selendi ilçesinde bir ağıla giren kurtlar 4 koyunu telef ederken, 5 yavru kuzuyu da götürdü.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ağıla giren kurtlar 4 koyunu telef ederken, 5 yavru kuzuyu da götürdü.


Selendi'ye bağlı kırsal Çalıklı Mahallesi'nde Yaşar Kırgezen'e ait koyun ağılına gece geç saatlerde giren kurtlar, 4 koyunu telef etti. Kurtlar yine ağılda annelerinin yanında bulunan 5 tane kuzuyu yanında götürürken, 2 tane koyunu da yaraladı. Sabah saatlerinde hayvanlara yem vermeye giden Yaşar Kırgezen, koyunların yerde kanlar içinde yattığını gördü. Kırgezen, daha sonra 5 yavru kuzunun da ağılda olmadığını fark etti. Çok üzgün olduğunu dile getiren Kırgezen, "Hayvanlarımız telef oldu. Onlar sayesinde bizim karnımız doyuyordu, onlar bizim geçim kaynağımızdı" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.