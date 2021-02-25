Selendi'de 'Adreste nüfus hizmeti' devam ediyor

Evlerinden çıkamayacak durumda olan vatandaşların ayağına gidilerek yapılan hizmet vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla ilçede başlatılan 'Adreste Nüfus Hizmeti' ile nüfus müdürlüklerine gidemeyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı ve adres beyan işlemleri evlerinden ayrılmadan adreslerinde tamamlanıyor. Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce başlatılan uygulama sayesinde nüfus müdürlüğüne gelemeyen vatandaşların ikametine nüfus memurları giderek gezici kayıt terminali ile vatandaşların parmak izi alımından, geçici kimlik belgesinin teslimine kadar bütün işlemler evde tamamlanıyor. Başvurusu tamamlanan kişilerin yeni kimlik kartları, basım aşamasının ardından vatandaşların adreslerine en geç 1 hafta içinde teslim edildiği bildirildi.