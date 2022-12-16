Selendi'de 'Aile Okulu' eğitimleri başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Aile Okulu' Projesi çerçevesinde Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde 'Aile Okulu' eğitimleri başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından başlatılan ortak çalışma sonucu projeyle ailelere sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 başlıkta 44 saat eğitim verilecek. Halk Eğitim Merkezi tarafından önce öğretmenlere verilen eğitim ardından eğitmenler tarafından öğrenci velilerine aktarılacak. Eğitimlerle, ailelerin çocuklarının gelişimine katkı sağlayacağı, bilgilerin paylaşılacağı, deneyimler, problemler ve çözümleri konusunda tecrübelerin paylaşılacağı ve öğrendiklerini uygulayacakları bir eğitim süreci hedefleniyor.