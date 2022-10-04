Selendi'de Amatör Spor Haftası şölene dönüştü

Manisa'nın Selendi ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

Selendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vatandaşlara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılması ve sporun özendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenlendi. Öğrenciler tarafından büyük katılım sağladığı yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, İlçe Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, daire Müdürleri, İlçe Spor Müdürü Sait Bozer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.