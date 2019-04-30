Selendi'de atlı cirit heyecanı başladı

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 2019 yılı Manisa Atlı Cirit Manisa İl Birinciliği müsabakaları Manisa'nın Selendi ilçesinde başladı.

Selendi'nin ev sahipliğinde lig usulü Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahasında A ve B şeklinde 2 grup halinde başlayan müsabakaların hakemliklerini Uşak bölgesi hakemleri yapıyor. 4 gün sürecek müsabakalar sonucu 2 grubun birincileri Cuma günü karşı karşıya gelecek. Galip gelen yarı finale, yenilen takım ise çeyrek finale çıkacak. Yarı final ve çeyrek final oynayacak takımlar federasyonun belirleyeceği tarihlerde müsabakalar oynayacaklar. Selendi bu elemelere 3 takımla katılırken, cirit müsabakalarına A grubunda; Selendi Zafer Atlı Cirit Spor Kulübü, Akhisar Atçı Dostları Spor Kulübü ile Selendi Beypınar Cirit Sevenler Spor Kulübü yer aldı. B grubunda ise Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü, Kula Atlı Cirit Spor Kulübü, Soma Atçı Cirit ve Gençlik Spor Kulübü bulunuyor. Bugün ilk müsabaka saat 10.00'da A grubunun takımları olan Selendi Zafer Atlı Cirit Spor Kulübü ile Selendi Beypınar Cirit Sevenler Spor Kulübü arasında oynandı. Müsabakanın galibi Beypınar olurken, Akhisar Atcı ile Kula Atçı takımları rakiplerin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip sayıldılar. Günün son müsabakasında ise Selendi Atlı Cirit Takımı, rakibi Soma Atlı Cirit takımını farklı mağlup ederek gruplara başladı. Günün ilk maçını İlçe Kaymakamı Can Atak'ın yanı sıra daire müdürleri ile çok sayıda cirit seven vatandaşlar izledi.