Selendi'de avcılık kursu başladı

Manisa'nın Selendi İlçesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Selendi Avcılar ve Atıcılar Derneği tarafından avcılık kursu başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde av sezonu öncesi kaçak avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla avcı eğitim kursu başladı. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Selendi İlçe halk eğitim merkezi müdürlüğü ve Selendi Avcılar ve atıcılar derneği tarafından ortaklaşa açılan kursta Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından gelen kursiyerlere avcılık eğitim veriliyor.

25 kişiden oluşan avcılık kursuna katılan kursiyerlere silahlar ve kullanımı hakkında eğitim verilirken, kurs süresi boyunca mevzuat, avcılık tarihi ve etiği, avlanabilen av hayvanları, koruma altında bulunan av hayvanları, av turizmi, av köpekleri, av tüfekleri, sürdürülebilir avcılık ve ilk yardım gibi konularda eğitim verilecek. 5 gün sürecek olan kursta Bedriye Gizen Sönmez, Engin Bahçeci, Burak Polat, Adil Çimen ve Uğur Bayıl kur verecek.

Kursun 5 gün süreceğini söyleyen Selendi Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mehmet Işık, "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince avcılık belgesi alarak avlanmak isteyenlerin 'Avcı Eğitim Kursu'nu bitirerek sertifika alma zorunluluğu bulunduğunu belirterek bu kurs belge almak için açıldı, kursiyerlerimize hayırlı olsun 5 gün devam edecek olan kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz avlanma belgelerini alacak" dedi.