Selendi'de Başkan Akyıldız güven tazeledi

olağan kongresinde Başkan Servet Akyıldız güven tazeledi.

Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Ziraat Odası hizmet binası toplantı salonunda yapılan süt birliği seçiminde mevcut başkan Servet Akyıldız üyelerin desteği ile başkanlığa tekrar seçildi. Yeniden başkan seçilmesinin ardından konuşan Akyıldız "Bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlere daha da yenilerini ekleyerek sizlere layık olmaya çalışacağız. Üreticilerimizin sıkıntılarını hep birlikte çözüm bulmaya onlara yardımcı olacağız" dedi.

Başkan Akyıldız'ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı: İsmail Karaman, Murat Yiğit, Akif Gürbüz, Ramazan Gülmez, Enver Şimşek ve Mehmet Emin Yenilmez.