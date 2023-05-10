Selendi'de 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' denetimi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" sloganıyla trafik denetimi yapıldı.

Hafta çerçevesinde İlçe Emniyet Amirliği, İlçe jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurumlar ile birlikte ilçe girişinde "Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz" sloganıyla başlatılan trafik denetim uygulamasında, sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemi ile trafik kuralları anlatıldı. Vatandaşlara broşür de dağıtan İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, "Her yıl olduğu gibi İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte bizler de arkadaşlarımızla birlikte alandayız. Bu yolda sana çok güveniyoruz mottosuyla yaptığımız uygulamada; başta yaya geçitleri olmak üzere emniyet kemeri, hız sınırları, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda vatandaşlarımızı tekrar uyarıyor ve kendilerine güvendiğimizi belirtiyoruz" dedi.