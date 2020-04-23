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Selendi'de çelenk sunumu yapıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Manisa’nın Selendi ilçesinde çelenk sunumu yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Manisa'nın Selendi ilçesinde çelenk sunumu yapıldı.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir asrı doldurduğu bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemlerine uygun şekilde farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Manisa Selendi'de de sabah saatlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, Şube Müdürleri Zakir Okulmuş, Yüksel Kanyılmaz, Anadolu Lisesi Müdürü Murat Daban ve öğretmenlerin katılımıyla sosyal mesafe korunarak maske takılarak çelenk sunumu yapıldı. Atatürk Heykeline Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman tarafından sunulan çelengin ardından İstiklal Marşı okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

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