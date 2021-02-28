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Selendi'de cirit sahası artık lavanta kokacak

Manisa’nın Selendi ilçesinde ata sporu cirit müsabakalarının yapıldığı Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası çevresine lavanta fideleri dikildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ata sporu cirit müsabakalarının yapıldığı Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası çevresine lavanta fideleri dikildi.


Türkiye geneli müsabakalarda çok sayıda şampiyonluk elde eden ve Manisa'da ata sporunun yıllardır yaşatıldığı Selendi'de cirit sahası girişi artık lavanta kokacak. Lavanta bahçesi olarak planlanan Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası girişine dikimi yapılan lavanta fideleri toprakla buluştu. İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Aslanalp, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, İlçe Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız ile birlikte 2 bin 450 adet lavanta fidesini toprakla buluşturdu. Lavanta dikimi gerçekleştirilen alanın, cirit sahasında yapılacak olan yarış, at binme aktiviteleri ve lavanta bahçesi ile birlikte Selendlilerin yanı sıra dışarıdan da ziyaretçilerin gelerek, zaman geçireceği rengarenk bir alan olması planlanıyor.

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