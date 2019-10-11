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Selendi'de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı göreve başladı

Manisa’nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Manisa'nın Selendi ilçesindeki devlet hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedef Alp Doğan, hasta kabulüne başladı.


11 Eylül'de yapılan kura çekimi ile mecburi hizmet kapsamında Selendi İlçe Devlet Hastanesine atanan Uzman Doktor Sedef Alp Doğan, göreve başladı. İlk görev yeri olarak Selendi'ye atanmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Doğan, "Selendi ilçemiz mütevazi bir ilçe. İnsanların yaklaşımı çok iyi. İnşallah burada en iyi hizmeti vereceğim" dedi.



Sedef Alp Doğan hakkında;


1979 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta ve liseyi sırasıyla Malatya, Eskişehir ve İzmir'de okudu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Uzmanlık İhtisasını Manisa Celal Bayar Üniversitesinde tamamladı. Kura ile uzman olarak Selendi Devlet Hastanesine atandı.

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