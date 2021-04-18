Selendi'de denetimler devam ediyor

Manisa'nın Selendi ilçesinde Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri kapsamında denetimler yapılırken, seyahat kısıtlaması denetimleri de gerçekleştirildi.

Selendi ilçe genelinde Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler ve kısmi kapanmaya yönelik uygulamaya konulan yeni tedbirler kapsamında 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler' yapıldı. Görevlilerce yapılan denetimler hat safhada yapılırken İçişleri Bakanlığı tarafından alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararının ardından ilçe giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Yoğunlaştırılmış dinamik denetim kapsamında seyahat eden araçları tek tek durduran ekipler sürücülerin ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti. Denetimlere zaman zaman Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri ve İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel de katıldı.