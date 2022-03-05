Selendi'de “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2022 Afet Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı. 2022 Afet Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta deprem senaryosu canlandırıldı. Senaryo gereği öğrenciler, ders sırasında yaşanan depremde sıraların yanına elleri başlarının üzerinde çökerek kendilerini koruma altına aldı. Depremin sona ermesinin ardından öğrenciler öğretmenleri eşliğinde güvenli alana götürüldü.

Tatbikatta ayrıca öğrencilere ve öğretmenlere deprem anında yapılması gerekenler konularından bilgiler de verildi.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın her aşamasını dikkatlice gözlemleyen Kaymakam Ali Yıldırım, toplanma alanında tatbikata katılan öğrenciler ve öğretmenlerle deprem hakkında sohbet etti.