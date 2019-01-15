İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selendi'de eğitime kar engeli

Manisa’nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


Selendi'de okulların tamamında kar nedeniyle 16 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Selendi Kaymakamı Can Atak, olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle ilçe genelinde taşıma yoluyla eğitime erişen öğrenciler için ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerde okulların tamamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.