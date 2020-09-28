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Selendi'de Esnaf ve Sanatkarlar Odasından aşure ikramı

Manisa’nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa aşure dağıtıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa aşure dağıtıldı.


Manisa'nın Selendi ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla 5 bin esnaf ve vatandaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından aşure dağıtıldı. Korana virüs salgını nedeniyle hijyenik bir şekilde paketlenen aşureler esnaf ve vatandaşlara ikram edildi. Aşure hayrında konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci, "Muharrem ayı, bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Bu mübarek aşure gününün tüm esnafımızın sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve hayra vesile olmasını temenni ediyorum. Aşure bize birliği, beraberliği ve paylaşmayı anlatan bir gündür. Korona virüs tedbirleri kapsamında tüm önlemlerimizi alarak bu önemli günde 5 bin esnafımıza ve vatandaşımıza dükkan dükkan gezerek aşure dağıttık. Muharrem ayının ülkemize bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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