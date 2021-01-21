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Selendi'de evde aşılama başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından Manisa’nın Selendi ilçesinde de evde aşılama çalışmalarına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte 90 yaş üzeri vatandaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından Manisa'nın Selendi ilçesinde de evde aşılama çalışmalarına başlandı.


Sağlık Bakanlığının açıklamasının ardından Manisa'nın Selendi ilçesinde belirlenen aşılama ekipleri, merkez ve mahallere giderek yaşlılara sağlık çalışanları tarafından Covid-19 aşı çalışmasına başladı. Sağlık ekipleri aşı yapılmasının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için aşı olan kişiyi belli bir zaman gözetim altında tutarken, aşı olan yaşlılar ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Evde oldukları aşıyla korona virüse karşı kendilerini daha güvende hissettiklerini kaydeden yaşlılar yine de tedbiri elden bırakmayarak maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyacaklarını dile getirerek sağlık personeline teşekkür etti.

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